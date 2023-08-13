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Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür katıldığı TV programında İstanbul depremiyle ilgili konuştu.

TV5'e açıklamalar yapan Görür, zamanlamanın önemli olmadığına dikkat çekerek “Bu asıl hedeften uzaklaşmak anlamına geliyor. Ben desem ki; 50 sene sonra olacak bizim insanımız ölecek” ifadelerini kullandı.

"DEPREMİN OLACAĞI KESİN VE BİZ HALA HAZIR DEĞİLİZ"

Görür, “İlla merak ediliyorsa 99’dan sonra 30 sene içerisinde her an olmak kaydıyla Marmara Bölgesi’nde 7’nin üzerinde depremin beklendiği bilimsel verilerle ortaya konuldu. 30 sene desem bunun artı-eksi 13 senesi var tabii. 99’dan sonra 30 sene koysanız 2029 olur. Bunu 13 sene aşağı, 13 sene yukarı çekerseniz 2045 ile 2016 olabilir. Biz 2016’ları geçtiğimize göre sonlarındayız. Bu depremin mutlaka olacağı ve geleceği kesin. Biz depreme hala hazır değiliz” diye konuştu. superhaber