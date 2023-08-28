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İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 3 Eylül 2023 tarihinde yapılacak. Sınav tarihinin yaklaşmasına günler kala bursluluk sınav giriş belgeleri paylaşıldı. Öğrenciler, sınav yerleri bilgisinin yer aldığı sınav giriş belgelerini online olarak görüntüleyebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda; "2023 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı" denildi.

İOKBS Sınav Giriş Belgesi nasıl görüntülenir?

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav giriş belgesinde yer alıyor. Öğrenciler, 'www.meb.gov.tr' internet adresinden sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek.

SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

Sınav anında yanında bulundurmak zorunlu

Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.

Sınav saati ve süresi

Sınav, saat 10.00'da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde yapılacak. Sınavda tüm sınıf seviyelerine 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak. internethaber