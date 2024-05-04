Şampiyonluğu direkt etkileyen maçta Serik Belediyespor’un Esenler Erokspor maçına U-19 takımı ile çıkmasını protesto eden Acnturk Sigorta Van Spor FK, Bursaspor maçına çıkmama kararı alabileceğini bildirmişti.

Ancak maça çıkan AcnTurk Sigorta Van Spor FK, maçın başlama düdüğü ile birlikte sahada yaklaşık 30 saniye hareketsiz kalarak protestosunu gerçekleştirdi. Bu sırada Bursasporlu futbolcular kendi sahasında top çevirdi.

Ardından oyuna dahil olan AcnTurk Sigorta Van Spor FK, bu kez 20. dakikada sahayı terk ederek protestosunu sürdürdü.

Serik Belediyespor cephesinde yaşananlara büyük tepki gösteren AcnTurk Sigorta Van Spor FK, şampiyonluk yolunda haklarının yendiğini ve gerekli girişimleri yapacağını bildirdi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yaşanan gelişmelerin uzun süre spor kamuoyunda tartışılması ve gündem olması bekleniyor.