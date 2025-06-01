Van Ticaret ve Sanayi Odasının girişimleri ile 6 yıldır Haziran ayının ilk Pazar günü Dünya Kahvaltı Günü olarak kutlanıyor. Bu kapsamda birçok yerde kurulan kahvaltı sofraları paylaşılarak gün kutlanıyor. Bugün Van’ın Muradiye Şelalesi önünde de kurulacak olan kahvaltı sofralarıyla gün kutlanacak.

Bu kapsamda Dünya Odalar Federasyonu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarçıklıoğlu da, Dünya Kahvaltı Günü nedeniyle görüntülü bir mesaj paylaştı.

“KAHVALTININ BAŞKENTİ VAN”

Hisarcıklıoğlu, mesajında; “Kıymetli hemşehrilerim, değerli Vanlı kardeşlerim, 1 Haziran Dünya Kahvaltı Günü’nü kutluyor, sizleri sevgiyle muhabbetle selamlıyorum. Kahvaltı sofralarımızın yıldızı Van kahvaltımızın sadece Türkiye’nin değil Dünyanın da markası oldu. 2014 yılında, Van kahvaltısının Guinnes dünya rekoru kırdığı o tarihi günde sizlerle birlikte orada bulunmaktan büyük onur duymuştum. O gün Van’ın birlik ve beraberliğini, kültürüne sahip çıkma iradesini tüm dünyaya göstermiştik. Bu eşsiz zenginliğin tanıtımına katkı sağlayan Van Ticaret ve Sanayi Odamıza, Başkanımız Necdet Takva’ya teşekkür ediyorum. Van Ticaret Sanayi Odamız, sadece şehrin ekonomisine değil, kültürel değerlerin yaşatılmasına da büyük katkı sunuyor. Kahvaltının başkenti Van’a ve tüm emeği geçenlere yürekten teşekkür ediyorum. Sofralarımızın bereketli, muhabbetimizin daim olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Bu paylaşımın ardından Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Necdet Takva da Hisarcıklıoğlu’na teşekkür etti.