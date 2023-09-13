Tahmini Okuma Süresi: dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaklaşık 3 milyon hastaya hizmet veren SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hastalara daha iyi hizmet sunmak için özellikli yeni birimler açmaya devam ediyor. Bu çerçevede uyku bozukluklarına teşhis ve tedavi imkanı sağlayan Uyku Bozuklukları Merkezi, hasta kabulüne başladı. Özellikle horlama, uykuda nefes durması, uykuda yürüme sorunu olan, uykuda bacak hareketleri, aşırı uyuma veya az uyuma gibi şikayetleri olan hastalar, bu merkezde tedavi olabilecek.

“Uyku kalitelerini ölçüyoruz”

Konuya ilişkin konuşan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, hastaneyi bölgenin sağlık üssü yapmak için çalışmalar yaptıklarını belirtti. Hastaların başka illere sevkinin azaltılması noktasında yeni merkezleri hizmete aldıklarını ifade eden Başhekim Sarıkaya, “Uyku Bozuklukları Merkezimizde bulunan cihazlarımız sayesinde hastalarımızı gece burada misafir ediyoruz.

Hastalarımız uykudayken uyku kalitelerini ölçüyoruz. Herhangi bir uyku apnesi sendromu var mı ona bakıyoruz. Kalp hastalıklarının bile genelinin altında bu hastalık olabiliyor. Hem bu farkındalığı artırmak hem de bunun toplumda ve sağlık camiasında yaygınlaşmasını istiyoruz. Hizmete açtığımız bu merkezi, bölgenin uyku merkezi yapmak istiyoruz. Merkezin hizmete açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

“Bölge için büyük bir hamle”

Bölgenin en büyük Uyku Bozuklukları Merkezinin Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmet verdiğini dile getiren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Siahmet Atlı ise, “Merkezimizde horlayan, uykuda nefesi kesilen ve boğulmalarla gelenler veya uykuya daldıktan sonra anormal bozuklukları olan hastalarla ilgileniyoruz.

Örneğin nedeni bilinmeyen tansiyonlarda, stres bozukluklarında, depresyonda, iş veriminin azalmasında, hatta cinsel hayatın gerilemesi gibi konularda bu hastalığı akılda tutuyoruz. Bu merkezi bölge için büyük bir hamle olarak görüyoruz” diye konuştu.

“Dünya standartlarına uygun testler yapmaktayız”

Uykusunun kalitesiz olduğunu düşünen hastalara bazı testler uyguladıklarını ifade eden Klinik Nörofizyolog Dr. Leyla Köse Leba da, “Hastalarımızın burada uyku kalitelerini değerlendiriyoruz.

Hastaya bağlanan cihazla nefes tıkanıklığı oluyor mu, garip hareketlerde bulunuyor mu veya hasta kesintisiz bir şekilde uyuyor mu şeklinde değerlendirmeler yapıyoruz. Burada dünya standartlarına uygun testler yapmaktayız. Bu testlerle bölgemize hizmet vermekteyiz” şeklinde konuştu.

kaynak:iha