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Türkiye'de Twitter'a reklam verilmesi yasaklandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) kararına göre Türkiye'de yerleşik vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişiler Twitter'a yeni reklam veremeyecek.

Temsilci yükümlülüğü yerine getirilmedi

Twitter'a reklam yasağı kararı temsilci yükümlülüğünü yerine getirmediği için alındı.

Sosyal Medya Kanunu uyarınca kullanıcılar ve yetkili merciler ile sosyal ağ sağlayıcılar arasında muhataplık ilişkisi sağlamak üzere Türkiye'de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ saylayıcılara en az bir kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirleme zorunluluğu bulunuyor.

Bant genişlikleri daraltılabilecek

Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde ilgili sosyal ağın internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50, başvurunun kabulüne ilişkin hakim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda da yüzde 90'a kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurulabiliyor.

Sosyal medya şirketleri bu süreçlerin sonunda da olsa Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul ederlerse kendilerine o güne kadar kesilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil edilecek, reklam yasağı kaldırılacak ve internet trafiği bant genişliğine yapılan müdahale de sonlandırılacak.

Kanun kapsamında sosyal medya şirketleri Türkçe yapılan başvuruları Türkçe yanıtlayacak.

ensonhaber