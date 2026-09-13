Van’da okul servis ücretleri belli oldu! İşte yeni tarife…

Bunlar da ilginizi çekebilir

Van’ın iki ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak

Van’da basit usul mükellef sayısı 3 bin 555 oldu

Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaza, 13 Eylül 2026 günü saat 08.00 sıralarında Bitlis merkez Karınca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 ACT 679 plakalı aracın sürücüsü Şerafettin Aktaş’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tek taraflı trafik kazası meydana geldi. Kazada araç sürücüsü Şerafettin A. (44), yolcular Sevda A. (39) ve Aysanur A. (13) hayati tehlikeleri bulunacak şekilde yaralanırken, Yekta Aktaş (10) ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Bu bağlantı sizi https://www.wanhaber.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.