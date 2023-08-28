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WanHaber - ÖZEL

21-26 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenen “1. Bayburt Dede Korkut Bisiklet Festivali, son turla sona erdi.

Bayburt Valiliği, Bayburt Belediyesi, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Vangölü Aktivistleri Derneği'nin katkılarıyla organize edilen festivale 50 kişi katıldı.

Bayburt'un tarihi ve kültürel varlıklarının sportif faaliyetlerle tanıtılması amacıyla düzenlenen 1. Dede Korkut Bisiklet Festivali, başarı ile tamamlanırken, bisiklet severler, 1. Bayburt Dede Korkut Bisiklet Festivali'nin son gününde 1. dünya savaşında Ruslar tarafından yapılan ve Dünyanın en tehlikeli yollarından biri olan 2330 rakımlı Derebaşı Virajları'nda pedal çevirdi.

Vangölü Aktivistleri Derneği festivale ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, "21-26 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlediğimiz “1. Bayburt Dede Korkut Bisiklet Festivalimiz” Dünyanın en tehlikeli yolu olan Derebaşı Virajları ile son buldu. Doğa tutkunları için eşsiz bir yer. Geleneksel hale getireceğimiz festivalimize şimdiden ekstrem spor severleri bekliyoruz."

Muhteşem bir festival gerçekleştirdiklerini aktaran Vangölü Aktivistleri Derneği, yetkili kurumlara teşekkür etti.

Haber: Mehmet Salih Giyci