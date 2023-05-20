Wanhaber – Özel

Vangölü Aktivistleri Derneği tarafından, geleneksel hale getirileceği açıklanan foto safari düzenlendi.

“Vangölü Aktivistleri 1. Foto Safari” ismiyle ilki gerçekleştirilen etkinlikte Bitlis’in tarihi ve doğal güzellikleri fotoğraflanarak ölümsüzleştirildi.

Van Gölü havzasına dikkat çekmek, güzelliklerini ölümsüzleştirmek ve duyurmak amacıyla gerçekleştirilen foto safarinin, oldukça renkli geçtiği belirtilirken, fotoğraf severler bol bol fotoğraf çekti.

“AMACIMIZ, ZENGİNLİKLERİMİZİ TANITMAKTIR”

Düzenlenen etkinliğe ilişkin Wanhaber’e açıklamalarda bulunan Vangölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Dr. Erdoğan Özel; “Van Gölü Havzası, doğal, kültürel ve tarihi bakımından oldukça zengin bir bölgedir. Vangölü Aktivistleri olarak amacımız bu zenginliklerimizi tanıtmak, havzada yaşayan insanlarda bir farkındalık ve bilinç oluşturmak, bununla birlikte Van Gölü Havzasının turizm potansiyelini ortaya çıkararak, havzanın kalkınmasına ve bu zengin potansiyelin gelecek kuşaklara bırakılmasına katkı sunmaya çalışmaktır” dedi.

“BİTLİS’İN TARİHİNİ RESMETMEK İSTEDİK”

Bitlis tarihini fotoğraflamak istediklerini dile getiren Özel; “Van Gölü Havzası’ndaki gezilip görülecek yerleri resmetmek için foto safarileri düzenliyoruz. 1. Foto Safaride ‘Kadim Şehir Bitlis’ temasıyla, Bitlis’in binlerce yıllık tarihi kalesi, kümbetleri, beş minaresi ve Bitlis’teki evliyaların mezarları, Zülküf peygamberin makamını, medreselerini, dere üstü tarihi köprülerini kısacası Bitlis’in tüm tarihini resmetmek istedik. Birinci foto safarimizi 19 Mayıs 2023 tarihinde fotoğrafçılar, doğaseverler ve aktivistlerimizle gerçekleştirdik” diye kaydetti.

“KATILIMCILAR ADETA BÜYÜLENDİ”

Bitlis’in tarihi güzelliklerinin katılımcıları büyülediğini anlatan Özel, şunları söyledi; “Birçok katılımcımız, gördükleri karşısında adeta büyülendiler, bu eşsiz güzellikleri neden daha önce görmedikleri için pişman olduklarını ifade ettiler. Aslında bizler Van Gölü Havzasında yaşayan Vanlılar ve Bitlisliler neye sahip olduğumuzu bilmiyoruz. Biz de toplumumuzda etkinlikler düzenleyerek bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. İnsanımıza, ‘bakın biz çok zenginiz, bu zenginliğimize sahip çıkmamız lazım ve bu zenginliğimizden aslında istifade etmemiz gerekiyor’ demek istiyoruz.”

“FOTO SAFARİLER DEVAM EDECEK”

Vangölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Dr. Erdoğan Özel, bundan böyle foto safarilerin devam edeceğini belirterek; “Bundan sonra da Van Gölü Havzasının turizm potansiyeli anlamında ve diğer doğal zenginliklerinin korunması ve tanıtılması için foto safarilerimiz devam edecektir. Katılımcılara ve katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Umut Tarhan