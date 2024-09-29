Tercih Süreci Ne Zaman Başlayacak?

BESYO tercih tarihleri henüz belirlenmedi ve bu durum, öğrenciler için merak konusu haline geldi, herkes ÖSYM'den gelecek açıklamayı sabırsızlıkla bekliyor.

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Yerleştirme Nasıl Gerçekleşecek?

Merkezi yerleştirme sürecinde adaylar, yükseköğretim programlarına puanlarına göre yerleştirilecek ve yerleştirme işlemleri, en yüksek puanlı adaydan başlayarak en düşük puana doğru sıralanacak.

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Öğretmenlik Programları için Şartlar

Öğretmenlik programlarını tercih edecek adayların, Y-TYT’de en az 800 bininci sırada yer alması gerektiği belirtiliyor ve bu durum, adayların planlarını etkileyebilir.

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Önemli Kontenjan Bilgileri

Eşit puan durumunda, TYT puanı yüksek olan adaya öncelik verilecek ve milli sporcu ile engelli aday kontenjanları da yerleştirme işlemlerinde dikkate alınacak. Bu bilgiler, adayların stratejilerini belirlemede kritik bir rol oynuyor.

Kaynak: Wan Haber Haber Merkezi