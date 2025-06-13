İsrail-İran arasındaki çatışma ortamı petrol fiyatlarını yükseltti. Brent petrol 76 dolara kadar yükseldi.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıt ürünlerine zam olarak yansıyor.

Benzine bugün gelen zammın ardından motorine de zam bekleniyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresinde 1,49 TL fiyat artışı öngörülüyor.

Benzine bugünden itibaren yapılan 1,46 TL'lik zam fiyatlara yansıdı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Petrol Piyasası Kanunu'na göre 1 Ocak 2005'ten beri akaryakıttı Serbest Fiyatlandırma Sistemi uygulanıyor.

Sistemle birlikte akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor. Bayiler bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta da serbestler.

Türkiye'de perakende satış fiyatları rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.