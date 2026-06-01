İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sona eren Kurban Bayramı tatilinin ardından sosyal medya hesabından alınan tedbirleri duyurdu. Bakan Çiftçi alınan tedbirlerin neticesinde 9 günlük tatil uygulanan Kurban Bayramları içerisinde en düşük can kaybının bu yıl yaşandığını belirtti. Tüm tedbirlere rağmen 70 vatandaşın trafik kazalarında hayatını kaybettiğini ifade eden Çiftçi, hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı diledi.

Bakan Çiftçi sosyal medya hesabından paylaştığı Bayram tedbirlerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Milyonlarca vatandaşımızın sıla-ı rahim için yollara çıktığı, sevdiklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığı Kurban Bayramı tatilini geride bıraktık. Bayram boyunca İçişleri Bakanlığımızın 334 bin 17 personeli, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için 24 saat esasına göre görev yaptı. Trafikte ise 66 bin 481 personelimiz ve 49 bin 826 ekip aracımızla denetimlerimizi aralıksız sürdürdük.

Tüm tedbirlerimize rağmen Kurban Bayramı tatili boyunca maalesef 70 vatandaşımızı trafik kazalarında kaybettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Rabbimden rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kaybettiğimiz her bir can, yüreğimizde derin bir iz bırakmaktadır.

"9 günlük tatil uygulanan Kurban Bayramları içerisinde en düşük can kaybının yaşandığı yıl olmuştur"

Vatandaşların alınan tedbirlere ve trafik kurallarına gösterdiği hassasiyete değinen Çiftçi, "2026 yılı Kurban Bayramı, 9 günlük tatil uygulanan Kurban Bayramları içerisinde en düşük can kaybının yaşandığı yıl olmuştur. 9 günlük tatil uygulanan Kurban Bayramlarında trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 2016 yılında 117, 2018 yılında 148, 2021 yılında 87, 2023 yılında 110, 2024 yılında 71, 2026 yılında 70" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz, tek bir vatandaşımızı dahi trafik kazalarında kaybetmemektir"

Önceki 9 günlük Kurban Bayramlarının ortalamasıyla kıyaslandığında, ölümlü trafik kazalarında yüzde 45,1, kaza yeri can kayıplarında ise yüzde 34,3 oranında düşüş kaydedildiğini ifade eden Çiftçi, "Elbette bizim için hiçbir rakam teselli değildir. Hedefimiz, tek bir vatandaşımızı dahi trafik kazalarında kaybetmemektir. Bu anlayışla daha güvenli yollar ve daha güvenli bir Türkiye için çalışmalarımızı aynı kararlılık ve sorumluluk bilinciyle sürdüreceğiz" dedi.