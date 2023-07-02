WanHaber / Uğur Mengeş

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayram tatilinin son gününde kaza bilançosunu açıkladı.

Bakan Koca yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Kurban Bayramı tatilinin ilk gününden itibaren 17.774 kaza meydana geldi. Bir kısmı ölümle sonuçlanan kazaların dönüş yolunda da yaşanmaması için trafik kurallarına uyulmasını istirham ediyoruz.

Olası bir sağlık hizmeti ihtiyacı için Helikopter ve Kara Ambulanslarımızla, UMKE Ekiplerimizle, nöbetçi sağlık çalışanlarımızla verdiğimiz sağlık hizmeti devam ediyor. Gideceğiniz yere sağlıkla varın.