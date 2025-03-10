Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi şehirlerarası yolcu taşımacılığı ücretlerine zam gelecek. Van’daki firmalar da zam haberini doğruladı.

Şehirlerarası yolcu taşımacılığına zam yapılıp yapılmayacağı gündeme gelirken, WanHaber’in edindiği bilgilere göre Van’daki otobüs firmaları zam kararı aldı ve söz konusu zam kısa süre sonra uygulanmaya başlayacak.

Edinilen bilgilere göre Ramazan ayının ortalarından itibaren şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalar ücret artışına gidecek. Ramazan Bayramı yaklaşırken tatil planları yapmaya başlayan vatandaşlar, kısa bir süre sonra zamlı tarife üzerinden bilet almaya başlayacak.

Van’da şehirlerarası otobüs firmaları yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde, bilet fiyatlarına zam yapılacağı doğrulandı.

Van’dan İstanbul, İzmir, Ankara gibi şehirlere gitmek için bugün itibariyle bin 500 TL’den otobüs bileti alınabiliyorken, kısa bir süre sonra aynı yerler için yeni tarifenin 2 bin TL civarında olması bekleniyor.

Zam miktarı ve zammın uygulanacağı tarih konusunda kesin bilgi vermeyen yetkililer, Ramazan Bayramı öncesi zamlı tarifenin uygulanacağını söyledi.