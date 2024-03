Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Elmalık Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Her gün bir mahalle ziyarete gerçekleştiren Başkan Say, açıkladığı projelerin detaylarına ilişkin de vatandaşları bilgilendiriyor.

Vatandaşlara hitaben konuşan Başkan Say, Elmalık Mahallesinin Van’ın en gözde mahallelerinden biri haline geldiğini ifade ederek, “Burasını Van’a bağlayacak projelerimizden biri yeni bulvarlardır. Bu bulvarların biri 30 metre diğeri ise 20 metre olmak üzere ikisi de Elmalık’tan geçiyor.

Bizim hedefimiz artık İpekyolu’ndan değil, açılacak yeni bulvarlarla ve yeni açtığımız yollarla, Elmalık ve Van arası artık yeni Van olacak. Şehrin taşınacağı sadece konutların olduğu yer değil, o bulvarların altında caddelerin mağazaların da olacağı alanlar olacak. Öte yandan hemen TOKİ bölgeleri ve Elmalık bölgesine hitap edecek, büyük bir AVM çalışması var. Onun da projesi bitti, ruhsat aşamasına geldi. Eski garajımızın olduğu yerde inşallah o da yakında hizmette girecek” dedi.

“BÖLGENİN EN BÜYÜK DİŞ HASTANESİ EDREMİT’E YAPILIYOR”

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, bölgenin en büyük diş hastanesinin Edremit’e yapılacağını da söyledi.

Özellikle gerek bölge hastanesi, araştırma hastanesi ve merkezdeki diğer hastanelerin uzak olması nedeni ile Vali Konağının sol üstünde yapılmak üzere diş hastanesinin ihalesinin yapıldığını aktaran Say; “Bölgenin en büyük diş hastanesinin ihalesi yapıldı. İnşallah yakın zamanda inşaatına başlanıp kısa bir süre sonra da faaliyete geçer” ifadelerini kullandı.

“10.000 KARDEŞİMİZE İŞ BULMALARINA VESİLE OLACAĞIZ”

Yapılan işlerin anlatmakla bitmeyeceğini, Elmalık dışında da çok ciddi işlere imza attıklarını belirten Başkan İsmail Say, seçim sonrasını beklemeden TOKİ mahallerini merkeze bağlayan ücretsiz ring sistemini başlattıklarını ifade etti.

DSİ bölge müdürlüğü eski yerini yeşil alan ilan ederek, Van’a kazandırmış olduklarını sözlerine ekleyen Başkan Say, “Her mahallede olduğu gibi bu mahallemizde de işsiz kardeşlerimiz var. Şimdi belediyemiz 300-400 kapasiteli bir kurum. Belediyeye bir o kadar adam daha alırsanız belediyeyi batırırsınız. Ama Edremit’te iş bekleyen 10 binin üzerinde kardeşimiz var.

Biri TOKİ bölgeleri Elmalık’a ve bu bölgeye hitap edecek, biri kiracılar TOKİ ve yeni TOKİ’ye hitap edecek 3 projemiz netleşti. İki tanesi tekstil fabrikası, diğeri çağırı merkezi olmak üzere. Yine çok yakınımızda bölge hastanesinin hemen yanında 800 yataklı yeni bir hastane yapılıyor, ihalesi yapıldı. Kadembas ile Karayolları ve Edremit arasında yürüyen, ismi belli olmuş, projesi belli olmuş, yedi tane proje var.

Hemen arkada Süphan, Kurubaş mahalleleri arasındaki yollar açıldığında 250 işyerinden oluşan bir saniye sitesi kurulacak. Tüm bu yatırımların her birinde ortalama 2000 kardeşimizin çalışacağı bir iş alanı ön görüyoruz. Bunların hepsinin toplamında 10.000 kardeşimize iş bulmalarına vesile olacağız. Bunun bir örneğini daha önce yaşadık. Bu hedefi tutturmak zor değil çünkü bunlar çok ciddi yatırımlar. Sadece bir hastanede öngörümüz 1500 kardeşimizin çalışacak olmasıdır” dedi.

Diğer projelerinden de söz eden Başkan İsmail Say, YKS ücretlerinin ödenmesi, emeklilere ödenecek ikramiyeler ve çocuğu olan ailelere destek, kentsel dönüşüm projesi, yeni evlenenlere destek, yeni okula başlayana kırtasiye desteği gibi projelerinin detaylarını da anlattı. Say, vatandaşların sorularına da cevap verdi.