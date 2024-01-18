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Yerel seçim takvimi işlerken, siyasi partiler çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti İpekyolu ilçe teşkilatı, esnaf ve hane ziyaretleri gerçekleştirirken, İlçe Başkanı Yavuz Kuşan, ziyaretlerin önemine vurgu yaptı. Kuşan, “Tüm teşkilatımızla birlikte vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde görüyor, onları dinliyoruz. İlçemizin her yönden örnek bir ilçe olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

AK Parti İpekyolu İlçe Teşkilatı, mahalle ve esnaf turunu sürdürüyor. İlçe başkanlığı ana kademe, kadın ve gençlik kolları, seçim öncesi çalışmaları kapsamında Cevdet Paşa Mahallesi'nde esnaf ve hane ziyareti gerçekleştirdi. Esnaflara hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen AK Partililer, vatandaşların ve esnafların taleplerini dinledi.

“HALKIMIZA MAHÇUP OLMAK İSTEMİYORUZ”

AK Parti İpekyolu İlçe Başkanı Yavuz Kuşan, insanlara hizmet etme sevdalısı bir anlayışta olduklarını dile getirerek, “Sorumluluklarımız var. Halkımıza mahcup olmak istemiyoruz. İpekyolu teşkilatı olarak her geçen gün vites yükseltip, çalışmalarımızı yoğun bir tempoyla sürdürüyoruz. İlçemize bağlı onlarca mahalle bulunuyor. Burada yaşayan nüfusu da düşündüğünüzde birçok ilden büyük bir ilçede vatandaşımızın derdine derman olmaya çalışıyoruz. Tüm teşkilatımızla birlikte vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde görüyor, onları dinliyoruz. İlçemizin her yönden örnek bir ilçe olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

“DEĞİŞİME HER ZAMANKİNDEN DAHA YAKINIZ”

Kuşan, yaklaşan yerel seçimleri de hatırlatarak, “Artık tam anlamıyla bir yarışın içerisindeyiz. Bu yarış, hizmet yarışıdır. Bu memleketin, şehrin, ilçenin hak ettiği değere kavuşması için bir değişimin olması gerekiyor. Ak belediyecilikle İpekyolu’muz en gelişmiş ve yaşanılabilir ilçeler arasında olabilir. Buna gerçekten inanıyoruz ve halkımızın da inanmasını istiyoruz. Artık olumsuzluklarla değil olumlu, güzel hadiselerle anılmak istiyoruz. Bu değişime her zamankinden daha yakınız. Ak belediyecilik olduğu zaman Cevdetpaşa Mahallesi de Arıtoprak Mahallesi de ve diğer bütün mahalleler de çok daha sorunsuz, yaşanılabilir, parmakla gösterilen örnek mahalleler olacak” diye konuştu.