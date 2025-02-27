Ramazan ayında yapılması gerekenler ve kronik hastalığı olan kişiler için uyarılarda bulunan Başhekim Sarıkaya, ilaç kullanımına ve doktor tavsiyelerine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Başhekim Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda, “Herkese şimdiden hayırlı Ramazanlar dilerim. Çoğu hastalık oruç tutmaya engel değildir. Yeter ki ilaçlarımızı kullanmayı ihmal etmeyelim! Oruç tutacak kalp hastalarımız lütfen ilaçlarınızı kesmeyin. Doktorunuzla beraber ilaçları ayarlamanızı öneririm. İftarda yemeği kontrollü yemekte fayda var. Su içmeyi ihmal etmeyin!” sözlerine yer verdi.