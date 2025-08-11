Adalet Bakanlığı, Van dahil birçok ilde personel alımı yapacak. Personel alımında 2024 yılı KPSS puan türünden en az 60 puan ve üzeri alan adayların başvuru yapabileceği ifade edildi. Başvurular kapsamında Bakanlık, Van’da 2 personel alımı yapacak.

Yayımlanan ilana göre; Van Adli Tıp Grup Başkanlığına önlisans mezunu 1 Sağlık Teknikeri (Otopsi), önlisans mezunu 1 laborant olmak üzere 2 personel alımı olacak.

Söz konusu personel alımı ilanında, “Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatında sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslara göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere; 155 pozisyon için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacaktır.” denildi.

GENEL ŞARTLAR NELERDİR?

Adalet Bakanlığı’nca yapılacak olan ilanda, genel şartlar şu şekilde açıklandı;

-Türk vatandaşı olmak,

- Son başvuru günü olan 26 Ağustos 2025 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak, İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonu için merkezi sınavın (KPSS-2024) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1994 ve sonrası doğumlu olanlar) sınava müracaat edebilecektir,

-Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

-Kamu haklarından mahrum olmamak,

BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adli Tıp Kurumu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden, 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 10:00 itibariyle başvurularını yapabilecek ve 26 Ağustos 2025 Salı günü saat 23:59 itibariyle de başvurular sonlandırılacak.

İlanın tüm detaylarına, https://kamuilan.sbb.gov.tr sayfasında Adalet Bakanlığı başlığı altındaki linkten ulaşabilirsiniz.