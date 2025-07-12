Programda Van Vali Yardımcısı Tuğba Polat ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam açıklamalarda bulundu.

BAKAN ÇAM, “FESTİVALDE VAN DURAĞI İLGİ GÖREN DURAKLARDAN”

Van Kültür Yolu Festivali’nin sadece bir kültür etkinliği olmanın ötesinde Van'ın sahip olduğu eşsiz mirası tanıtmak için büyük bir fırsat olduğunu belirten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, “Bugün burada sadece bir festivalin açılışını yapmakla kalmıyor; aynı zamanda binlerce yıllık bir kültürün, büyük bir medeniyetin izlerini taşıyan Van'ı, yeniden Türkiye'nin ve dünyanın gündemine taşıyoruz. Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un öncülüğünde 5 yıl önce hayata geçirilen Kültür Yolu Festivalleri projesi, bugün Türkiye'nin 7 bölgesinde, 20 şehrimizde düzenlenerek dünyanın en büyük kültür-sanat hareketlerinden biri haline gelmiştir. Van, bu organizasyonun en merakla beklenen ve en çok ilgi gören duraklarından biri olmayı başarmıştır.” dedi.

“FESTİVAL ŞEHRE ÇOK YAKIŞIYOR”

Bakan Çam, “Festival boyunca konserlerden tiyatrolara, sergilerden gastronomi etkinliklerine, çocuk atölyelerinden akademik söyleşilere kadar çok sayıda etkinlik Van halkıyla buluşacak. Kültür Yolu Festivali yalnızca sanat ve kültürün değil, aynı zamanda turizmin, tanıtımın ve ekonominin de kalbinin attığı bir platformdur. Van gibi tarih boyunca kültürlere ev sahipliği yapmış bir şehrin bu festivale ev sahipliği yapması, şehre çok yakışıyor.” sözlerine yer verdi.

“HERKESİ BU EŞSİZ KÜLTÜR YOLCULUĞUNA DAVET EDİYORUZ”

Bu yılki festivalde çocuklara yönelik içeriklere büyük önem verdiklerini aktaran Bakan Çam, “Atatürk Kültür Parkı’nda kurduğumuz ‘Çocuk Köyü’ sayesinde on binlerce çocuğumuzu kültürle, sanatla ve yaratıcı etkinliklerle buluşturacağız. Aynı zamanda Filistin temalı sergi ve söyleşilerle de gönül coğrafyamızla bağlarımızı pekiştiriyor, vicdanlarımızı ortaklaştırıyoruz. Picasso’nun eserlerinden Urartu mirasına, Van’ın doğal ve kültürel zenginliklerinden el sanatlarına kadar geniş bir yelpazede Van’ı anlatan bir içerik yelpazesi oluşturduk. Bu festival, Van’ın sadece Doğu Anadolu’nun değil, Türkiye’nin kültür başkentlerinden biri olma yolculuğuna katkı sağlayacaktır. Tüm Vanlıları ve çevre illerden misafirlerimizi, bu eşsiz kültür yolculuğuna davet ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

VALİ YARDIMCISI POLAT, “VAN’IN TURİZM POTANSİYELİNİ DUYURMAK İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT”

Van Vali Yardımcısı Tuğba Polat ise, festivalin kenti kültür ve sanatla yeniden buluşturduğunu belirterek, “Kadim Van’ımızın tüm renklerini ve değerlerini ortaya koyan çok özel bir organizasyonun heyecanını yaşıyoruz. 12-20 Temmuz tarihleri arasında 9 gün sürecek festival kapsamında 19 ayrı noktada 321 etkinlik düzenlenecek. Festival, şehrimizin tarihi, ekonomik ve turizm potansiyelini duyurmak açısından da büyük bir fırsat.” dedi.

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Festivalin, Van’ın yanı sıra çevre illerden gelen ziyaretçilerin katılımıyla da büyük ilgi görmesi bekleniyor. 9 gün sürecek kültür şöleni, konserler, tiyatro gösterileri, sergiler, atölye çalışmaları ve çocuk etkinlikleriyle Van’ı adeta bir kültür sanat merkezine dönüştürecek.

Programın ardından Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve beraberindeki heyet, Urartu müzesini gezerek sergilenen eserleri incelendi ve hatıra fotoğrafları çekildi.