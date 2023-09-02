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Depremde en ağır yarayı alan Hatay’da 3 aynı noktada inşa edilecek olan toplamda 5 bin bağımsız bölümünün temeli düzenlenen törenle atıldı. Hatay Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma Töreni’ne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki katılırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise törene video konferans bağlantısı ile katıldı.

'KIRMIZI ÇİZGİLERİ' TEK TEK SAYDI

Törende konuşan Bakan Özhaseki, yeniden yapılanmada dikkat edecekleri kırmızıçizgilerini sıralayarak, “Kırmızı çizgilerimiz vardı diye de ifade ediyoruz. Birincisi fay hatlarının geçtiği yerlerde fay kırığının bulunduğu yerlerde asla ve asla yapı olmayacak. Çünkü aşağıdan öyle bir enerji geliyor ki siz üzerine çeliklerden bile kalın bina inşa etseniz onu kaldırıp ve büküp eziyor.

Öyle bir enerji geliyor aşağıdan. Herhalde sosyal medyada görmüşsünüzdür. Devlet Demiryolları’nın raylarını bile bükmüş bir şekilde enerji geliyor. Siz hala fay kırıklarının olduğu yere ısrar eder misiniz? Ederseniz kendi mezarınızı kendi kabrinizi kendiniz yapmış olursunuz, Allah korusun. Deli falan değiliz. Allah da bize akıl vermiş. Mevlana Hazretleri öyle diyor. ‘Akıl bize vurup da ah etmek için değildir. Önceden öngörüp de tedbir almak içindir’ diyor. Ne kadar güzel bir söz. Bizlere vurup da ah etmenin bir manası yok ki. Önceden öngörüp siz o konuda tedbir alırsanız akıllı insansınız demektir. Birincisi bu arkadaşlar. Altmış metre civarında fay kırkların olduğu yerde yapı yok. İkincisi zeminin sıvılaştığı yerler var. Buna çok bariz örnekler var. Alt taraftan zemin sıvılaştıkça binaların arkaya yattı. Bizim ilçelerimiz var, şehirlerimiz var. Buralarda da asla yapı yaptırmayacağız. Üçüncüsü dere yataklarının olduğu yerlerde de yapı yapılmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

BELEDİYE BAŞKANLARINA UYARI: BUNU YAPACAKSANIZ ADAY OLMAYIN

Özhaseki konuşmasında belediye başkanlarını şu sözlerle uyardı:

“Efendim vatandaş çok ısrar ediyor. Biz de ne yapalım? Yerel yöneticiyiz, oy peşindeyiz, bize oy versin diye biz de boynumuzu büküyoruz’ Yok arkadaşlar öyle bir şey yok. Kamu yöneticisi dik durur. Kamu yöneticisi vicdana uymayan hiçbir işi yapmaz. Mevzuatın dışına hiçbir iş yapmaz. Eğer siz gelen baskılara dayanamayıp yanlış işler yapacaksanız Allah rızası için bir daha aday olmayın. Doğru neyse onu yapın. Hak neyse onun yanında olun ki bu milletin canı bir daha yanmasın."

ORTA HASARLI BİNALARLA İLGİLİ TARTIŞMALAR

Özhaseki konuşmasında orta hasarlı binalarında ağır hasarlı olarak ele alınacağını ifade ederek şunları söyledi:

“Özellikle orta hasarlı binaların durumu soruluyor. Arkadaşlar, orta hasarlı binası olanlar için söylüyorum. Eğer istiyorsan mevzuat gereği gidip, raporunu alıp, kendine göre hesaplarını yapan, belediyeden ruhsatını alır güçlendirebilir.

Bir sorun yok. Ama bize soruyorsanız ciddi bir depreme dayanmaz. Sayın Cumhurbaşkanımızla da görüştük. ‘Orta hasarlı bina güçlendirmek gibi bir dertle lütfen uğraşmayın’ Zaten başa bela bir iştir. Tüm kolonların kirişlerinin kenarını açacaksınız, beş katsa beş katınız. Günlerce demir döşeyeceksiniz. Oraya betonlar dökeceksiniz, hesaplar yapacaksınız. Aylarca bir zor iş. İlle de yapacağım. Size ne siz bilirsiniz. Diyecek bir şey yok. Ancak bize soruyorsanız, o binaların hepsini biz ağır hasarlı gibi görmeye razıyız. Üzerimize ağır bir yük var. Bu kadar konutun karşılığını biz yapacağız, Allah’ın izniyle. Söz verdiğimiz süreler içerisinde de bitireceğiz. Orta hasarlılarda buna koymaya biz rahat diyorlar Ağır hasarlı gibi göreceğiz. Onu da hak sahibi yapacağız mynet