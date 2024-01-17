Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çeşitli programlar için Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete ile Van'a gelen Ökten, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'yı ziyaret etti.

Ardından Selahaddin Eyyubi Borsa İstanbul Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen "Eğitim Değerlendirme Toplantısı"na katılan Ökten, geleceğin en büyük hazinesi çocuklara ve gençlere destek olmanın mutluluk verici olduğunu söyledi.

Bakanlığın kentteki faaliyetlerini yerinde görmek amacıyla geldiklerini belirten Ökten, şunları kaydetti:

"Sorumluluk alanımda Hayat Boyu Öğrenme, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlükleri bulunuyor. Gittiğimiz her yerde öğretmenler, öğrenciler ve velilerimizle daha çok buluşmayı kendimize görev addediyoruz. Sahada temaslarda bulunmaya çalışıyoruz. Çözüm odaklıyız. Ülkemizi, milletimizi yeni eğitim programları ve teknolojileriyle daha üst seviyelere büyük bir gururla taşıyacağız."

Van'ın çok güzel bir şehir olduğunu dile getiren Ökten, "Buraya ilk defa geliyorum. Çok sevimli, karların beyazlığıyla örtünen şiir gibi bir şehir. Şiirlerle, türkülerle, sanatla harmanlanmış, eğitim, sanat ve spor açısından da çok yönlü bir kent. Çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmek için tüm kadrolarla sahada etkin olmaya çalışıyoruz. Eğitim seferberliği olan 2024, büyük bir değişim ve dönüşüm yılı olacak. Çalışmalarımıza destek vereceğinizden hiç şüphemiz yok." diye konuştu.

Daha sonra Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda öğretmenlerle bir araya gelen Ökten, çalışmalar hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras'tan bilgi aldı.