Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge'den milletvekili seçilen Murat Kurum, Cumhur İttifakı İlçe Başkanları ile bir araya geldi.

28 Mayıs seçim çalışmaları çerçevesinde ilçe başkanlarına çağrıda bulunan Murat Kurum, "Cumhur İttifakı ilçe başkanlarımızın hep birlikte birbirimize bugüne kadar nasıl destek olduysak, bundan sonraki süreçte de hep birlikte o mücadeleyi vereceğimiz bir süreçtir. Mesele ülkedir, mesele vatandır, mesele bayraktır ve ülkemizin geleceğidir." dedi.

"15 Temmuz Türk tarihi açısından bir dönüm noktasıdır"

Cumhur İttifakı'nın millet tarafından 15 Temmuz'da meydanlarda kurulduğunu ifade eden Kurum, şu ifadeleri kullandı:

Temelinde iman, vatana muhabbet, bayrağa sevgi, geçmişe hasret, güzel geleceklere dair de umut vardır. 15 Temmuz sadece Cumhuriyet tarihi açısından değil, Türk tarihi açısından da bir dönüm noktasıdır. Çünkü bin yıl önce fethettiğimiz bu topraklar hiçbir zaman böyle bir ihanete, böyle bir işgal girişimine maruz kalmadı. Her şeyi hesapladıklarını zannettiler.

Ama Allah'ın planını hesap edemediler. Merhum şair Sezai Karakoç ‘ne yaparlarsa boş, göklerden gelen bir karar vardır’ der. Evet değerli kardeşlerim, küresel baronlardan, emperyalist başkentlerden aldıkları desteklerle darbe yapmaya kalkan hain FETÖ'cüler şunu bilmiyorlardı. Bu aziz milletin birliği ve beraberliği, o gün aziz milletimiz tıpkı Milli Mücadelede olduğu gibi milletin istiklalini, milletin azim ve kararı kurtaracaktır ilkesinde olduğu gibi yine meydanlara akın etti.

Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına kulak vererek demokrasisine, istiklaline ve istikbaline sahip çıktı. 251 şehit ve yüzlerce gazi verdik. Kan verdik, can verdik, ter akıttık ama vatanımızı asla teslim etmedik. Bizi o gün bir irade kurtardı değerli arkadaşlar. İşte bu ittifakın adı Cumhur İttifakı'dır. O yüzden Cumhur İttifakı bizzat milletin ta kendisidir, bizzat milletin sinesinden kurulmuştur ve yine bizzat milletin istikbali için çalışanlar demektir.

İşte aynı anlayışla Türkiye'nin en kritik seçimi için çalışıyoruz. 15 Temmuz'da nasıl canımızla, kanımızla tüm motivasyonumuzla çalıştıysak, bu seçime de aynı motivasyonla, aynı anlayışla işte buradaki kardeşlerimizle, Cumhur İttifakımızla birlikte çalışıyoruz.

"Mesele ülkedir, mesele vatandır, mesele bayraktır ve ülkemizin geleceğidir"

"Şimdi seçimlerin ikinci turu için sahada yine beraberiz. Ve o güne kadar yine aşkla, azimle, kararlılıkla hep birlikte değerli arkadaşlar çalışacağız" diyen Bakan Kurum, şöyle konuştu:

Hiçbir rehavete kapılmadan, sandıkları asla terk etmeden, müşahitlerimizle, Cumhur İttifakımızın tüm teşkilatlarıyla hem sahada, hem de sandık başında olacağız.

Öncelikle almış olduğumuz 15 Mayıs'taki oylarımızı, ardından bize dargın olan, bize küskün olan, bugüne kadar kendimizi anlatamadığımız tüm kardeşlerimize kucak açacağız. Onlara gideceğiz, onlara ülkemizi, ülkemizin geleceğini, meselenin vatan olduğunu, meselenin bayrağımız olduğunu, meselenin gençlerimizin geleceği olduğunu hep birlikte anlatacağız ve çok daha yüksek bir destekle Cumhurbaşkanımızı rekor bir oyla Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı yapacağız.

Bunu sizlerle birlikte yapacağız değerli arkadaşlar. Çünkü bu Cumhur İttifakı ilçe başkanlarımızın hep birlikte birbirimize bugüne kadar nasıl destek olduysak, bundan sonraki süreçte de hep birlikte o mücadeleyi vereceğimiz bir süreçtir. Mesele ülkedir, mesele vatandır, mesele bayraktır ve ülkemizin geleceğidir. Bugüne kadar olduğu gibi yine 28 Mayıs'ta da aynı anlayışla 21 yıldır olduğu gibi milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza destek olmak için koşarak sandığa gitmiştir. Aynı anlayışla hepimiz hem sandığımıza, hem de oylarımıza inşallah sahip çıkacağız.

"3,5 ayda 175 bin konutun çalışmasını başlatan bir irade var"

Bakan Kurum konuşmasını ise şu şekilde tamamladı:

Biz Sayın Cumhurbaşkanımıza bir söz verdik. Konutlarımızı yapacağız dedik ve nasıl ilk andan itibaren afetzede kardeşlerimizle el ele verdiysek, 85 milyon kardeşimizle gönül gönüle bu mücadeleyi sürdürdüysek o sözümüzü tutacağız ve konutlarımızı inşallah bir yıl içerisinde teslim edeceğiz. Şu anda toplamda değerli arkadaşlar 175 bin konut, dükkan, sanayi sitesi inşası işte depremin üzerinden 3,5 ay geçti. 3,5 ayda 175 bin konutun çalışmasını başlatan bir irade var.

Bu irade Cumhur İttifakı'nın ortaya koymuş olduğu iradedir. Bu irade afetzede kardeşlerine verdiği sözü tutmak için gece gündüz çalışan, mücadele eden, her zor günde milletinin yanına koşan Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesidir. Ve inşallah bir yıl içerisinde 319 bin, toplamda 650 bin konutumuzu bitireceğiz ve afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz.

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