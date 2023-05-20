Çevre Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanı Murat Kurum, katıldığı canlı yayın programında gündeme dair kritik açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

'KİRA ARTIŞLARININ ÖNÜNE GEÇECEK'

"Emlak Konut ve THY iş birliğiyle yapılacak olan Arnavutköy Yenişehir Konut Projesini bugün duyurduk. Yeni projeyle ev sahibi olmak isteyenler için başvurularımızı almaya başladık. Düşük ödeme planlarıyla yapılacak. Bu proje, İstanbul'da kira artışlarının önüne geçecek. 13 bin başvuruyu geçerse kura çekilecek. Daha önce evi olmaması ve İstanbul'da ikamet ediyor olması gerekecek. 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle hayata geçirilecek. Örnek bir şehir olacak. "

"7 BİN 500 LİRADAN BAŞLAYAN TAKSİTLERLE 13 BİN KONUT VERECEĞİZ"

"Sürekli sahadayız. Vatandaşımızla beraberiz. Vatandaşımızın sorunlarını çözmek adına bir irade ortaya koyuyoruz. Hedefimiz İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmaması. İkincisi ev sahibi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmeleri için bu projeleri devam ettireceğiz.

İlk etapta 250 bin sosyal konut, ardından bir 250 bin konut daha yaparak toplam 500 bin konut kurası çekecektik. Bundan önce yapmış olduğumuz 1 milyon 200 bin konut gibi sosyal konutları da teslim edeceğiz. Orta gelirli vatandaşlarımız için de bugün duyurduğumuz gibi ilk evini alabileceği bir kontenjanı vatandaşlarımıza sunmuş oluyoruz.

Bugün bayram biz istiyoruz ki gençlerimiz geleceği daha güvenli baksınlar. Onlar içinde bugün bu proje kapsamında 18-30 yaş arasındaki gençlerimize yüzde 50 kontenjan ayırmış olduk. Tek şartımız daha önce evi olmamış olması. Evi olmayan kardeşlerimiz başvurabilir. Bir de İstanbul'da ikamet ediyor olması. Burada 7 bin 500 liradan başlayan sabit taksitlerle ev vereceğiz. Örnek bir şehir olacak. 3. Havalimanımıza yakın.

"DEPREM BÖLGESİNDE 173 BİN KONUTUMUZUN İNŞASINA BAŞLAYACAĞIZ"

"Bu süreçte aklımız fikrimiz deprem bölgesinde oldu. Ekiplerimiz hep oradalardı. Depremden sonra 11 ilimizde 173 bin konutumuzun inşası başlamış durumda. İlk etapta 319 bin konutumuzun inşasına başlayacağız. Ardından da 610 bin konutumuzu yapacağız. 319 bin konutu 1 sene içerisinde vatandaşımıza teslim edeceğiz. "

BAKAN KURUM 'YARISI BİZDEN' KAMPANYASINDA BAŞVURU SAYISINI AÇIKLADI

"Başvuru sayımız 171 bin 500'e ulaştı. Bu durum, 3 milyon vatandaşımız bu kampanyayla evini yeniliyor demek. 695 bin konutun dönüşümü yapılacak ve etap etap 1 buçuk milyon riskli konutun dönüşümünü yapacağız. Başvuruları 31 Mayıs'a kadar alacağız. Limitleri artırma durumu da var. Kuramızı çekeceğiz, anlaşmalar sağlanacak ve inşaat projesi hazır olan yerlerde süreci hemen başlatacağız. TOKİ başkanlığımız inşaatları yapacak ve en geç 2 yıl içerisinde teslim edeceğiz. İstanbul'un deprem riski sadece kendisini ilgilendirmiyor.

Türkiye'de yaşayan vatandaşların 5'te biri İstanbul'da yaşıyor. İstanbul'un güvenliği bizim milli güvenlik meselemiz. İnşallah bu süreci tamamlayacağız. En çok başvuru Bahçelievler'de bulunuyor. 756 bin bağımsız bölümü içeren başvuru söz konusu. Buradaki farkındalığı unutmamak lazım. 85 milyon kardeşimiz deprem bölgesi için mücadele etti. İlk andan itibaren yardımlarımızı yapıyoruz."

"MİLLETİMİZİ BUNLARIN VİCDANINA BIRAKMAYACAĞIZ"

"Biz deprem bölgesi kime oy verir diye bakmadık, herkese yapılması gereken yardımı yaptık. Depremzede kardeşlerimizi hiçbir zaman bunların vicdanına bırakmayacağız. Nasıl İzmir'deki depremde, Antalya'da Muğla'da yangınlarda yardım yaptıysak yine yapacağız. Acı üzerinden siyaset olur mu? Biz bir olacağız, ötekileştirme kabul edilemez.

Milletimiz 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımıza rekor bir destek verdi. 14 Mayıs'ta milletimiz hayallerle gerçekleri ayırt etmiş, sırtını PKK'ya dayayanlara değil, ülkesi için mücadele edenlere destek olmuştur. Söz verip sözünü tutmayanlara değil, 21 yılda 100 yıllık işler yapanlara destek olmuştur. Seçim gecesi kazanıyoruz, öndeyiz dediler ama ne oldu? Milletimiz 14 Mayıs'ta sandıkta cevabını vermiştir."

"KONUT YATIRIM ARACI OLMAKTAN ÇIKACAK"

"28 Mayıs'ta o Amerika'daki, İngiltere'deki, dünyanın her yerindeki fonlar Türkiye'ye akmış olacak. Kiralarla ilgili ekonomideki dolaylı gelişmelerle düşüş olacak hem de Sn. Cumhurbaşkanımız memurlara, emeklilere, vatandaşlara yapılacak zamlarla gerekli iyileştirmeleri yapacaklarını açıkladılar. 2023'e kadar kira zamlarındaki artışı yüzde 25 olarak sınırlandırdık.

Geçici bir olağanüstü durum yaşıyoruz. Gelirin ve arzın arttırılması için gerekli iradeyi güçlü bir şekilde ortaya koyuyoruz. Gelirle alakalı hem de kira fiyatlarıyla alakalı. Bir kere konut yatırım aracı olmaktan çıkacak. Meclis açılır açılmaz ulusal risk düzenlemeleriyle alakalı girişimlerimiz olacak. Meclis yemin eder etmez kanun düzenlemeleriyle ilgili her türlü süreci hızla yürüteceğiz. Kira konusunda kimsenin mağdur olmayacağı adımlar atacağız.

Ne ev sahibi kardeşlerimiz ne de kiracı kardeşlerimiz. Yatırım aracı niye olmamalı diyoruz? Konut barınma ihtiyacını gideren bağımsız bir bölüm. Dolayısıyla önceliğimiz bunu yapmak. Bununla ilgili konut alacak kişilerin kim olacağından tutun birçok düzenlemeyi hayata geçireceğiz."

BAKAN KURUM'DAN MEMURLARA KİRA DESTEĞİ MÜJDESİ

"Büyükşehirde yaşayan kardeşlerimiz için buradaki yaşam şartlarını gözetecek düzenlemeler getireceğiz. Memurumuzun geliri mi artması gerekiyor bunu hayata geçireceğiz. Kira desteği mi gerekiyor bunu getireceğiz. Seçim sonrasında da daha iyi şartlarda yaşama imkanı için geliştirmeler hayata geçireceğiz. Bu motivasyonlarla vatandaşımız sandığa yine koşarak gideceğini ve rekor destek vereceğini düşünüyoruz."

HABER7