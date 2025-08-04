Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Bolat, enflasyon oranında düşüş devam ederken, fiyat istikrarı sürecinin güçlendiğini belirtti. 14 aydır gerileyen yıllık enflasyonun temmuz ayında da yüzde 33,52'ye gerileyerek, 2021 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviyesine indiğini, gıda fiyatlarında yıllık enflasyon oranının son 44 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 27,95'e gerilediğini aktardı.

Bakan Bolat, "TÜFE'deki değişim 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,06 olarak gerçekleşmiş, böylece yıllık enflasyon yüzde 33,52 ile 44 ayın en düşük seviyesine gerilemiştir. Bunun sonucunda tepe noktası 2024 Mayıs ayındaki yüzde 75,5'e kıyasla enflasyon son 14 ayda 42 puan gerilemiştir. Gıda ve alkolsüz içeceklerdeki fiyatlar, 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,07 artmış, böylece yıllık enflasyon yüzde 27,95 ile son 44 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir" dedi.

'ALIM GÜCÜ BAKIMINDAN ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR DÖNEME GİRECEĞİZ'

Temmuz ayında ihracatın yüzde 11 artışla ilk defa 25 milyar dolar seviyesine ulaştığı ve dış ticaret açığında yüzde 12,1 gerileme sağlandığını aktaran Bolat, "Dış ticaret tarafından sağlanan bu olumlu gelişmeler dezenflasyon sürecini desteklemektedir. İç ticarette ise ekonomik temellerle açıklanmayacak şekilde fahiş fiyat artışlarına yönelenlerin ve adil rekabet koşullarını tüketicinin aleyhine koordineli şekilde hareket ederek bozmaya tevessül edenlerin üzerine gidilmeye devam edilmektedir.

İleriye dönük kararların düşen enflasyon oranlarına göre alınmasıyla birlikte dezenflasyon sürecinde düşük enflasyon seviyelerine hızlı bir şekilde geleceğimizi ifade etmek isterim. Enflasyonla mücadelede sağlanan kazanımlar kalıcı hale geldikçe hem fiyat istikrarı hem de vatandaşlarımızın alım gücü bakımından çok daha güçlü bir döneme gireceğiz. Kararlılıkla yürüttüğümüz bu sürecin toplumsal refah üzerindeki olumlu etkilerini daha belirgin şekilde hissedeceğiz" ifadelerini kullandı.