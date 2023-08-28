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WanHaber - ÖZEL

Geçtiğimiz günlerde Van'a gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a, AKSA Doğalgaz ile ilgili sorunlar dile getirilmiş, bunun üzerine Bakan Bayraktar, bu sorunların hemen halledilmesi ve mazeret kabul etmediğini söylemişti.

Bu gelişmeler üzerine harekete geçen AKSA Doğalgaz yetkilileri işlemlerin hızlandırılması için muhtarlık aracılığı ile abonelik işlemlerini almaya başladı.

Merkezde ki yoğunluğu minimum seviyeye getirmek isteyen yetkililer, Bostaniçi Mahalle Muhtarlığı'nda hizmet vermeye başladı.

AKSA Van Doğalgaz tarafından yapılan açıklamaya göre, "Van Bostaniçi Mahallesi'nde enerji dolu günler için adımlar atıldı. Bostaniçi Mahalle Muhtarlığı'nda abone ve bağlantı işlemleri gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Enerji dolu günlere" denildi.

Haber: Mehmet Salih Giyci