Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği kapsamında sürdürülebilirlik alanında denetim faaliyetinde bulunmak üzere yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarına verilecek "Sürdürülebilirlik Alanında Yetkili Bağımsız Denetim Kuruluşu Belgesi" ücreti 50 bin lira olarak belirlendi.

Belge ücreti, mücbir sebeplerle zayi edilmesi veya eskisi iade edilerek yenilenmesinin talep edilmesi halinde 25 bin lira, terkin sonrasında yeniden yetkilendirilme veya belgenin zayi edilmesi sebebiyle yenilenmesi durumunda 75 bin lira olarak uygulanacak.