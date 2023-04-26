İki ülke arasında ticari ve siyasi ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla MÜSİAD Azerbaycan Başkanı Reşat Cabirli, Yeni Azerbaycan Partisi milletvekilleri Eziz Elekberov, Vügar İskenderov ve sanatçı Tunzale Ağayeva'nın aralarında olduğu 10 kişilik heyet kente geldi.

Van Valiliğini, Zeve Şehitliği'ni ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden heyet, MÜSİAD Van Şubesinde iş insanlarıyla bir araya geldi.

Ziyaretin ardından AA muhabirine açıklama yapan Cabirli, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin çok kadim bir tarihe dayandığını söyledi.

İki ülkenin yıllar boyunca iyi ilişkiler içinde olduğunu anlatan Cabirli, "Yıllar boyunca iki devlet bir millet olduk. Bu ilişkiler bugün de devam ediyor. MÜSİAD olarak bu kardeşlik şuurunu ortaklık medeniyetiyle birleştirerek global ekonominin faal iştikakçıları olma düşüncesindeyiz.

Bunun için Cumhurbaşkanlarımızın karşımıza koyduğu ticari cironun artması hedefi, diğer yandan karşılıklı yatırımların yapılması doğrultusunda faaliyetlerimiz devam ediyor. Amacımız ortaklıklar kurmak, ticaretimizi geliştirmek. Bu niyetle bugün buradayız." diye konuştu.

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere de değinen Cabirli, şöyle devam etti:

"14 Mayıs'ta yapılacak seçim, sadece Türkiye için değil bütün dünya için çok önemli. Türkiye, dünyada çok önemli bir pozisyona geldi. Bunları görmemek mümkün değil. Bunun için seçimle ilgili insanlarla görüşünce de herkesi sandığa gidip daha adil davranmalarına bizler de teşvik ediyoruz.

Biz sadece öneri olarak söylüyoruz ama Türkiye hakikaten ister Azerbaycan ile ister diğer Türk devletleriyle dünyada çok önemli bir pozisyonda. Karabağ Savaşı'nda da Azerbaycan'ın haklı davasında da Türkiye'nin desteğini hissettik. Bu anlamda bu seçimi çok önemsiyoruz. İnanıyoruz ki Türk halkı daha adil davranacak ve seçim sonucu daha adaletli olacak. Biz de bununla ilgili çalışmalar yaptık. İnanıyoruz Türkiye daha da güçlenecek ve daha iyi bir pozisyona gelecek."

MÜSİAD Van Şubesi Başkan Yardımcısı Faruk Tasan da "Görüşmede ticari ilişkileri, ticaretimizi nasıl geliştireceğimizi konuştuk. Olumlu geçti. Biz de inşallah yakın zamanda Azerbaycan'ı ziyaret edeceğiz." dedi.AA