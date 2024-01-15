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AK Parti ekonomiye ilişkin bir dizi düzenlemeyi içeren yasa teklifini bugün TBMM'ye sundu. Yasa teklifine komisyon sürecinde SSK ve Bağkur emekli aylıklarına düzenlemeyle ilgili maddenin de eklenmesi bekleniyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler TBMM'de yasa teklifi ve içeriğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Asgari ücret desteğinin 700 lira olarak uygulanması ve kısa çalışma ödeneği için asgari prim ödeme gün sayısının 450'ye indirilmesini içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

2024 YILI BOYUNCA GEÇERLİ OLACAK

Güler'in açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle:

Teklifimizde asgari ücret desteğinden kısa çalışma ödeneğine, işveren desteklerine kadar bir dizi düzenleme yapmaya gayret ettik. Bir yandan çalışanlarımızın gelirlerini artırarak onları enflasyona ezdirmiyoruz diğer yandan işverenlerimizin yüklerini hafifletiyoruz.

İşverenlerin işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumalarını ve artırmalarını desteklemek amacıyla her yıl asgari ücret desteği sağlamıştık. Düzenlemeyle 2024 Ocak-Aralık aylarında işgücü maliyetlerini azaltmak üzere günlük 23,33 TL, aylık 700 TL asgari ücret desteği sağlanması amaçlanmaktadır.

EMEKLİ ZAMMI DA EKLENECEK

Bakanlıklarımız çalışmalarını devam ettiriyor. Ortaya bir rakam çıktığı takdirde ki önümüzdeki günlerde Kabine toplantısı söz konusu olacak. Burada netleştiğinde bu kanun metnine de eklenmesi hususunu değerlendireceğiz.

GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA

SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirme yapılmasına ilişkin düzenlemenin ise Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kararlaştırılmasının ardından komisyon sürecinde teklife eklenmesi bekleniyor.