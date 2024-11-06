Real Madrid, Milan Karşısında Ağır Bir Yenilgi Aldı

Real Madrid ise ikinci mağlubiyetini alarak aynı puanda takılı kaldı. Ancak İspanyol devinin taraftarlarını asıl hayal kırıklığına uğratan, genç yetenek Arda Güler'in bir kez daha şans bulamamasıydı.Arda Güler'in süre alamaması, Santiago Bernabeu tribünlerinde büyük bir öfkeye yol açtı. Real Madrid taraftarları, teknik direktör Carlo Ancelotti'yi hedef alarak, genç oyuncuya fırsat tanınmamasını sert bir şekilde eleştirdiler. İspanyol futbolseverler, Ancelotti'nin bu tavrının devam etmesi durumunda kulüpten ayrılması gerektiğini belirterek, sosyal medyada tepkilerini dile getirdiler. Özellikle Arda'nın yeteneklerine duyulan güven, bu tepkilerin dozunu daha da artırdı.

Arda Güler'in Real Madrid Kariyeri Tehlikede

Bu gelişmelerin ardından, Arda Güler'in Real Madrid defterini kapatmaya başladığı öğrenildi. Genç yıldızın, teknik ekibin kendisine yeterince şans vermemesi nedeniyle giderek daha fazla öfkelendiği ve devre arasında takımdan ayrılma kararı aldığı iddia ediliyor. Arda'nın bu kararı, İspanyol basınında da geniş yankı bulurken, gelecekte hangi takıma transfer olacağı merak konusu.