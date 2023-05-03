Küresel piyasalardaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.

Bu yansımalar da haliyle araç sürücülerinin yüzünü güldürüyor.

Motorin fiyatları için bugünden geçerli olmak üzere 58 kuruşluk indirim geleceği öğrenilmişti.

Ancak indirim bu gece yarısına çekildi.

Motorine 1 lira 30 kuruş indirim

Buna göre mazot fiyatları için 1 lira 30 kuruşluk yeni indirim yolda.

Böylece motorin litre fiyatları yeniden 18 lira seviyelerine gerileyecek.

Mart 2022'den itibaren en düşük seviyesine inecek

Böylece 18 Mart 2022’den sonra en düşük seviye görülecek.

İndirim sonrası ortalama litre fiyatı İstanbul’da 18,4 liraya, Ankara’da 18,75 liraya ve İzmir’de ise 18,83 liraya gerileyecek.

Petrol fiyatları düşüşte

Brent petrol 75 dolar seviyelerine kadar gerilerken, ham petrol fiyatları da 71 dolar seviyelerine kadar geri çekildi.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikler ve Çin'den gelen zayıf ekonomik veriler etkili oldu.

Ensonhaber