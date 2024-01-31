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2024 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), ocak ve temmuz ayları olmak üzere iki taksit şeklinde ödeniyor.

MTV'nin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak’ta başlamıştı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 2024 yılı için ilk taksitinin ödeme süresi bugün bitiyor.

MTV'nin ikinci taksiti ise temmuz ayında ödenecek.

Ödeme noktaları

MTV ödemeleri internet ortamından yapılabiliyor. Ödemeler; dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalardan da ödeme yapılabilecek.

MTV ödemeleri; vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden gerçekleştirilebiliyor.

Gecikme faizi

Ödemesini 31 Ocak’a kadar yapmayanlar için aylık yüzde 3,5 gecikme faizi uygulanacağı bildirildi.



