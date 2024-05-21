Sosyal medyada Nutella'nın Antep fıstıklı versiyonunun piyasaya sürüldüğü iddiaları büyük bir heyecan yarattı. Ancak bu iddialar gerçeği yansıtmıyor. İtalyan çikolata firması Ferrero Spa tarafından üretilen Nutella'nın antep fıstıklı bir versiyonu bulunmamaktadır.

YANLIŞ BİLGİLERİN KAYNAĞI

Bu iddiaların temeli, "uksnackattack" adlı İngiliz YouTube kanalının hazırladığı taklit ürün görselleridir. Kanal, Nutella'nın gerçekte var olmayan antep fıstıklı versiyonunu süpermarket raflarına yerleştirerek sosyal medya hesaplarında "Fıstıklı Nutella’yı gördünüz mü?" şeklinde paylaştı. Ancak bu görsellerin gerçekliği olmayıp, sadece bir taklit ürün olduğu ortaya çıktı.

Ferrero Spa, Nutella'nın Antep fıstıklı versiyonunun mevcut olmadığını ve böyle bir ürünün satışa sunulmadığını açıkladı.

Sosyal medya kullanıcıları, doğruluğu kanıtlanmamış bilgilere itibar etmemeli ve bilgiyi doğrulamadan paylaşmaktan kaçınmalıdır. Nutella’nın Antep fıstıklı versiyonu iddiası da bu tür yanlış bilgilerin yayılmasına bir örnek teşkil etmektedir.