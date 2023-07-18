Akaryakıt fiyatlarına gelen zam, toplu taşımayı kullanan vatandaşlara da yansıdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) bugün zam görüşmesi için toplandı.

Yapılan toplantıdan zam kararı çıktı.

Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 57'lik zam: Tam bile 9.5 TL

Daha önce tam biletin fiyatı 9.5 TL idi.

Buna göre UKOME'de alınan kararla bu rakam 15 TL'ye çıkarıldı.

Böylelikle zam oranı yüzde 57 olarak belirlendi.

İndirim bilet ise 4 TL'den 7.5'TL'ye yükseldi. Öğrenci abonmanı ise aylık sınırsız 220 TL olarak belirlendi.

3 gün içerisinde uygulamaya konacak

Öte yandan alınan bu kararın ardından zamların ne zaman uygulamaya koyulacağı merak edilmeye başlandı.

Edinilen bilgiye göre Ankara'da uygulanacak olan ulaşım zamlarının 3 gün içerisinde uygulamaya koyulacağı öğrenildi.

ensonhaber