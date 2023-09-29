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Dün İstanbul'un ardından bugün de Ankara'da hareketli anlar yaşandı.

Sabahın erken saatlerinde Mamak ilçesinde bulunan 6 katlı bir binanın giriş katında doğalgaz patlaması meydana geldi.

Yaşlı kadın hayatını kaybetti

İlk belirlemelere göre patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

70 yaşındaki Fatma Köse'nin ısınmak için yaktığı doğalgazda bir sızıntı olduğu ve hemen ardından patlamanın gerçekleştiği öğrenildi.

Köse bu yangında vefat etti.

Ekipler bölgeye seferber oldu

Patlamanın etkisiyle çevre binalarda da hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışması sürüyor.

angın itfaiye ekiplerince söndürülürken, binanın doğalgaz ve elektrik bağlantıları kesildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Valilikten açıklama

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Mamak Küçük Kayaş Mahallesi'ndeki 6 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen ve ilk bilgilere göre doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonucu 1 vatandaşımız vefat etmiştir. Konuyla ilgili gerekli teknik ve yasal incelemeler sürdürülmektedir." denildi.

Kaynak: Ensonhaber