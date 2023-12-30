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Otobüslerin plaka tescil işlemleri tamamlanırken elektronik ücret toplama sistemine (validatör) uygun hâle getirildi. Kırmızı renkli otobüsler, 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verecek.

Başkentlilerin toplu taşıma araçlarında konforlu ve güvenli bir şekilde seyahat etmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Esenboğa Havalimanı’na başlattığı seferlerini de geliştirmeye devam ediyor. EGO Genel Müdürlüğü; AŞTİ-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı-Esenboğa Havalimanı güzergâhında 442 hat numarası ile hizmet verecek yeni otobüsler satın aldı.

UCUZ KONFORLU ENGELLİ ERİŞİMİNE UYGUN

Elektronik ücret toplama sistemine (validatör) de geçirilen otobüsler trafiği çıkmaya ve Başkentlilere hizmet vermeye uygun hâle getirildi. Sosyal medya hesapları üzerinden açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Vatandaşlarımızın Esenboğa Havalimanı’na konforlu ve ucuz bir şekilde ulaşması için engelli erişimine uygun, yolcu yük bagajı ile rafı bulunan ve yüksek yolcu kapasitesine sahip turizm tipi 15 adet yeni otobüs satın aldık. Otobüslerimiz Kızılay ve AŞTİ’den 7/24 yolcu taşımaya başlıyor. Ankara’mıza hayırlı olsun” dedi.

Yeni otobüsler; 56 koltuk ve 24 ayakta olmak üzere 80 kişilik yolcu ve 6,85 metreküp bagaj kapasiteli, düşük egzoz emisyon salımlı Euro 6 çevreci motor teknolojisine sahip olmasıyla öne çıkıyor.

OTOBÜSLERDEN 9’U SEFERE ÇIKIYOR

Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla satın alınan 15 adet ISUZU Interliner marka otobüsten 9 adedinin plaka tescil işlemleri tamamlandı. Elektronik ücret toplama sistemine (validatör) de geçirilen otobüsler trafiği çıkmaya ve Başkentlilere hizmet vermeye uygun hâle getirildi.

Yolcuların konforlu ve ekonomik bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla yolcu yük bagajı bulunan otobüsleri aldıklarını söyleyen EGO Genel Müdür Yardımcısı Zafer Tekbudak, “EGO Genel Müdürlüğü olarak, 5 Nisan 2023 tarihi itibarıyla, 442 AŞTİ-15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı-Havalimanı hattında, 2021-2022 model kırmızı renkli Mercedes Benz marka yeni araçlarımızla hizmet vermeye başladık. Vatandaşlarımızın engelli erişimine uygun, yolcu yük bagajı ve rafı bulunan ve yüksek yolcu kapasitesine sahip turizm tipi otobüslere daha konforlu bir şekilde bu hizmetten istifade etmelerinin sağlanması amacıyla 28 Nisan 2023 tarihinde Devlet Malzeme Ofisi üzerinden 15 adet ISUZU Interliner marka araç alımı gerçekleştirildi. 15 aracın 9’unun plaka tescil ve validatör işlemleri tamamlandı. Vatandaşlarımız hem ekonomik bir tarife hem de konforlu bir ulaşım imkânına kavuşmuş olacak. Yeni araçlarımızın hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.