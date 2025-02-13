Trendyol 1. Ligde mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler sahasında Teksüt Bandırma Spor’u ağırladı. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Diyarbakır ekibi, Vanspor’u unutmadı. Taraftarlar Artı Değer Van Spor FK’ye destek için Vanspor tezahüratlarında bulundu.
Çimentaş Elazığspor karşılaşmasında yaşanan hakem tartışmaları ve maç sonrası futbolculara yönelik saldırılar, spor kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Vanspor kafilesi Van’a dönüşte sabaha karşı karşılanmış ve taraftarlar büyük destek vermişti.
Yaşanan olaylar sonrası Van Spor’a bir destek de Diyarbakır ekibi Amedspor’dan geldi.
Amed Sportif Faaliyetler ile Teksüt Bandırma Spor karşılaşmasının 65. dakikasında tribünlerdeki taraftarlar “Vanspor” tezahüratları yaparak, temsilcimize destek verdi.