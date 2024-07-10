Amedspor'un yeni sezon biletleri artık Passolig üzerinden satışa sunuldu. TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan takımın taraftarları, maçlara girebilmek için Passolig kartı edinmek zorunda. Peki, Passolig kartı nasıl ve nereden alınır? İşte tüm detaylar:

Passolig Nedir?

Passolig, futbol maçlarına gitmek isteyen taraftarların sahip olması gereken elektronik kart uygulamasıdır. Bu kart olmadan maçlara giriş yapılamaz ve maç biletleri de sadece bu kart aracılığıyla alınabilir.

Passolig Nasıl Temin Edilir?

Passolig kartı almak için öncelikle Passolig'in resmi sitesi olan www.passolig.com.tr adresine girmeniz gerekiyor. Sitede bulunan başvuru formunu doldurduktan sonra, SMS ile gelen şifreyi girip kart talebinde bulunabilirsiniz. Bu adımları tamamlayıp ödeme işlemini de gerçekleştirdikten sonra kartınız, belirttiğiniz adrese gönderilecektir.

Passolig Fiyatları Ne Kadar?

Amedspor taraftarları için Passolig kart ücreti 164 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca, 121.80 TL tutarında kurye ücreti de ödemeniz gerekmektedir. Bu kart ile Amedspor’un maçlarını yerinde izleme fırsatını yakalayabilirsiniz.

Passolig kartınızı hemen alarak yeni sezonda takımınızı desteklemek için yerinizi alın!