ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük tarifelerine ilişkin tehditlerinin ticaret savaşı gerilimleri ve küresel ekonomik büyümeye ilişkin endişelerini artırması, altının ons fiyatını rekor seviyeye taşıdı.

"Güvenli liman" varlıklardan olan altın, jeopolitik risklerin yanında artan belirsizlik, ekonomilerdeki durgunluk endişesi ve ABD'nin yeni gümrük vergisi tehditlerinin olası sonuçlarına ilişkin endişelerin etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor.

ONS ALTIN REKORU 2 BİN 947,00 DOLARA ÇIKTI

Bugün altının ons fiyatı 2 bin 947,02 dolara ulaşarak rekor tazeledi.

Küresel çaptaki belirsizlikler ve ticaret savaşlarının derinleşebileceğine ilişkin endişelerin güvenli liman varlıklara olan talebi artırmasıyla yükseliş eğilimini sürdüren altının ons fiyatı dün 2 bin 947,02 dolarla rekor tazelemesinin ardından gerileyerek 2 bin 936 dolardan kapandı.

YENİ YILDA 9 REKOR

Yeni yılın ilk gününe yaklaşık 2 bin 620 dolardan başlayan altının onsu, yılın başından bu yana yaklaşık 328 dolar değer kazanırken, bu yıl 9 kez rekor yeniledi.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın agresif gümrük vergisi politikasının sonuçlarına ilişkin endişelerin arttığını belirterek, Trump'ın 20 Ocak’ta göreve başlamasından bu yana belirsizliğin güvenli bir liman olarak altına olan talebi sürekli artırdığını ifade etti.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN TALEBİ

Bu arada, bazı analistler de Çin Merkez Bankası başta olmak üzere merkez bankalarından gelen talebin altın ons fiyatının önemli bir itici gücü olarak görüyor.

Geçen yıl merkez bankalarının ulusal rezervlerini artırması altının ons fiyatının yükselmesine yardımcı olmuştu.

TRUMP'IN GÜMRÜK VERGİLERİ

Öte yandan ABD Başkanı Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararnameleri imzalamasının ardından, en son ABD'ye otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulamakla tehdit etmişti.

ALTIN FİYATLARI

Ons altın: 2 bin 944 dolar

Gram altın: 3 bin 438 lira

Çeyrek altın: 5 bin 830 lira

Cumhuriyet altını: 23 bin 755 lira

Tüm altın: 23 bin 322 lira

Ons altın: 11 bin 661 lira

SERBEST PİYASADA DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI

Dün doların satış fiyatı 36,3040 lira, euronun satış fiyatı ise 37,9100 lira olmuştu.

İstanbul serbest piyasada dolar 36,3120 liradan, euro 37,9700 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 36,3100 liradan alınan dolar, 36,3120 liradan satılıyor.

37,9680 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,9700 lira olarak belirlendi.

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,55 değer kaybıyla 9.763,67 puandan tamamladı.