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Açıklanan takvime göre, bu hafta yurt içinde veri gündemi sakin ilerleyecek ancak küresel piyasalarda veri gündemi yoğun olacak.

Önemli merkez bankalarının, şahin para politikalarının sonuna geldiğine yönelik öngörüleri güçlü kalmaya devam ediyor.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ocakta faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını ifade ediyor.

Fed'in mart toplantısında yüzde 73 ihtimalle faiz indirimlerine başlayacağının öngörüldüğü dile getirildi.

Ons altın 2 bin 56 dolar

Bugün yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, 2 bin 56 dolardan alıcı buluyor.

Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatları ise şöyle:

Gram altın: 1.989 lira

Çeyrek altın: 3 bin 374 lira

Cumhuriyet altını: 13 bin 747 lira

Tam altın: 13 bin 496 lira

Yarım altın: 6 bin 749 lira