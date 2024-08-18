Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Saldırı Girişimi, Maç Duraklatıldı

17 Ağustos 2024 - Fenerbahçe ile Göztepe arasında oynanan Süper Lig maçında, olay dolu anlar yaşandı. Maçın devre arasında deplasman tribününe giren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a, Göztepe taraftarlarından yabancı madde atıldı. Madde isabet eden Koç, yere düşerken, maç da duraklatıldı.

Devre arasında Fenerbahçeli taraftarlar ile görüşmek için deplasman tribününe giden Ali Koç'a, Göztepe tribünlerinden bazı yabancı maddeler atıldı. Maddelerin isabet etmesi sonucu yere düşen Ali Koç, sağlık ekiplerinin müdahalesi ile soyunma odasına götürüldü.

Olay sonrası, saha kenarında bekleyen Göztepe taraftarlarından biri, saha içerisine girmeye çalıştı. Güvenlik görevlileri tarafından engellenen saldırgan, maçın tekrar başlamasına kadar kontrol altında tutuldu.

Oyun, Ali Koç'un soyunma odasına gitmesinin ardından yeniden başladı. Maç boyunca gergin anların yaşandığı müsabaka, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yapılan saldırı girişimi, Türk futbolunun gündeminde yer aldı. Olayın sorumlularının bulunması ve gerekli yaptırımların uygulanması bekleniyor.