Nesine 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off 2. Tur rövanş maçında Motolux 68 Aksarayspor ile Artı Değer Van Spor FK karşı karşıya geliyor. Saat 16.00’da başlayacak olan maç Aksaray Dağılgan Stadı’nda oynanacak. Ev sahibi ekibin seyircisiz oynayacağı maç öncesi her iki takımın da ilk 11 ve yedekleri belli oldu.

Ev sahibi ekip sahaya; Ali Türkan, Oğuzhan Açıl, Onur Ramazan Toprak, İbrahim Yılmaz, Atamer Bilgin, Ahmet Kağan Malatyalı, Ahmet Abdullah Çakmak, Sezer Yıldırım, Cengiz Ötkün, Abdurrahman Canlı ve Onur Ural ilk 11’i ile çıkacak.

Motolux 68 Aksarayspor’un yedek kulübesinde ise; Hüseyin Yılmaz, Özgür Baran Aksaka, Doğan Ateş, Yasin Abdioğlu, Erkan Sasa, Muhammet Onur Başyiğit, Şahin Fıstıkcı, Ahmet Necat Aydın, Ercan Yazıcı ve Kral Hanifi Deniz hazır bulunacak.

Temsilcimiz ise mücadeleye; Abdulsamed Damlu, Harun Kavaklıdere, Emre Batuhan Adıgüzel, Okan Eken, Mert Örnek, Eyüp Akcan, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Özkan Yiğiter, Bekir Can Kara, Sabahattin Destici, Burak Kavlak ilk 11’i ile başlayacak.

Artı Değer Van Spor FK yedek kulübesinde ise Taha Cengiz Demirtaş, Ahmet Eren, Massıs Gülük, Batuhan Kör, Serkan Odabaşoğlu, Hasan Bilal, Ayberk Kaygısız, Onur Özcan, Erdem Seçgin, Medeni Bingöl, teknik sorumlu Murat Yıldırım’dan görev bekleyecek.

Saat 16.00’da başlayacak olan maç HT Spor TV’den canlı olarak yayınlanacak.