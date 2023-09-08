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Aksaray geçtiğimiz günlerde felaketi yaşadı.

Gündüz saatlerinde başlayan sağanak yağmur, ilerleyen saatlerde şiddetini artırdı.

Kısa sürede ise sel etkili oldu.

Kenti etkisi altına alan ve olumsuzluklara yol açan sel, cadde ve sokaklara zarar verdi. Öyle ki, araçlar da sel sularına kapılarak sürüklendi.

Bir kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinden kurtulan Nazif Balcan ve eşi Hayrice Balcan'ın 3 aylık bebekleri Asel ise suyun akıntısına kapılıp kayboldu.

Asel bebek için arama kurtarma çalışmaları 5'inci gününde de devam etti.

Asel bebeğin cansız bedeni bulundu

AFAD, jandarma, polis, UMKE ve gönüllü ekipler, olayın yaşandığı bölgede sürdürdüğü aralıksız çalışmaları sonucu kötü haber geldi..

Aksaray Valiliği'nden yapılan açıklamada, bebeğin cansız bedeninin bulunduğu duyuruldu.

Ensonhaber