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Pekin'in yabancı teknolojiye bağımlılığı azaltma ve siber güvenliği artırma planları, son zamanlarda daha da sıkılaştı.Hassas bilgilerin Çin sınırları dışına akışını sınırlamaya yönelik bir kampanya yürüten Çin hükümeti, şimdi de iPhone'lara yasak getirdi..

Bu durum ABD'li teknoloji devi Apple'a değer kaybı yaşattı.

200 milyar dolarlık kayba uğradı

Apple'ın piyasa değeri, Çin'in kamu kurumlarında iPhone kullanılmasını yasakladığına dair iddiaların ardından iki günde 200 milyar dolarlık kayba uğradı.

Apple'ın hisse değeri son iki günde yüzde 6'nın üzerinde düşüş kaydetti.

Kamu çalışanlarına iPhone yasağı

ABD'nin The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Çin'de hükümete bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışanlara, Apple'ın iPhone model akıllı telefonlarıyla diğer yabancı markalara ait modelleri, iş için kullanmamaları ve iş yerine getirmemeleri talimatı verildiğini ileri sürmüştü.

Gazete "konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara" dayandırdığı haberinde, kamu çalışanlarının son haftalarda, iş yeri toplantılarında ve mesaj gruplarında amirlerinden bu konuda talimatlar aldıklarını kaydetmişti.

Talimatın ne kadar yaygın olduğunun bilinmediğine işaret edilen haberde, hükümete bağlı bazı düzenleyici kurumların personeline de benzer uyarıların yapıldığı ifade edilmişti.

Tedbirin, Pekin yönetiminin son dönemde teknolojide dışa bağımlılığı azaltma ve siber güvenliği artırmaya yönelik çabalarının parçası olduğu değerlendiriliyor.

Çin'in adımlarının, ABD'nin Çinli teknoloji şirketi Huawei ve sosyal medya platformu TikTok'a getirdiği benzeri yasakların ardından gelmesi dikkati çekiyor.

Apple iki günde 200 milyar dolar kaybetti

ABD ile Çin arasındaki gerilimlere rağmen Apple, Çin'de akıllı telefon satışlarında yüzde 22 ile en büyük paya sahip bulunuyor.

Akıllı telefonlarının önemli bölümünü taşeron şirketler aracılığıyla Çin'de üreten şirket, gelirinin de yüzde 19'unu Çin pazarından sağlıyor.

Bank of America, Çin'in Apple'ın yıllık iPhone satışlarının 50 milyon kadarını oluşturduğunu ve böyle bir yasağın Apple'a yılda 5-10 milyon adede mal olabileceğini tahmin ediyor.

Çin hükümetinden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, Apple konu hakkında yorum yapmayı reddetti.

AA