İran ve İsrail arasında artan gerilim, brent petrol fiyatlarının 78 dolara yükselmesine neden oldu. Bu gelişmelerin ardından, akaryakıt fiyatlarında önemli artışlar yaşandı. Son 1 haftada gelen zam tutarı motorinde 8.5, benzinde 4.5 lira oldu.Bu zamların ardından motorine indirim göründü.

13 HAZİRAN'DAN BU YANA PEŞ PEŞE ZAMLANDI

13 Haziran'da benzine 1 lira 47 kuruş, 14 Haziran'da motorine 1 lira 47 kuruş, 17 Haziran'da motorine 1 lira 70 kuruş, 19 Haziran'da ise benzine 1 lira 56 kuruş, motorine 1 lira 87 kuruş zam, 21 Haziran'da ise motorine 3 lira 30 kuruş, benzine 1 lira 51 kuruş zam geldi.

SALI İNDİRİM GELİYOR

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, bugün 3 lira 30 kuruş zamlanan motorine 24 Haziran Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 66 kuruş indirim gelecek.