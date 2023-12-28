Tahmini Okuma Süresi: dakika

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Yeni yıla sayılı günler kala akaryakıta okkalı bir ÖTV zammı göründü.

BENZİN VE MOTORİN NE KADAR OLACAK?

3 Ocak'tan itibaren benzin ve motorine minimum 2 lira 75 kuruş ÖTV zammı yapılması bekleniyor. Zammın gerçekleşmesi durumunda benzin 38 lirayı, motorin ise 40 lirayı aşacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Şu an benzinin litresi İstanbul'da 34 lira 51 kuruşa, Ankara'da 35 lira 18 kuruşa, İzmir'de 35 lira 37 kuruşa satılıyor.

Motorinin litresi ise İstanbul'da 37 lira 15 kuruşa, Ankara'da 37 lira 78 kuruşa, İzmir'de 38 lira 3 kuruşa satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.