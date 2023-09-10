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Türkiye’nin gündem konularından biri zamlar…

Zam üzerine zam gelen akaryakıt sektöründe fiyatlar oynamaya devam ediyor.

Sürücüler, hafta boyunca sıkça değişen benzin ve motorin fiyatlarındaki son durumu yakından takip ediyor.

Motorine ve benzine zam

Bu kez de akaryakıt sektöründe dev zam bekleniyor.

Buna göre, 13 Eylül Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere, motorine 1.50 TL zam gelecek.

Gelen son zamla birlikte motorinin litre fiyatı 40 TL’ye dayanırken benzine de zam sinyali verildi.

Benzine ise 1 TL’lik bir zammın gelmesi bekleniyor.

Motorin İstanbul'da 40 TL'ye dayandı

Bir diğer yandan motorin, gelen yeni zamla birlikte İstanbul’un Avrupa yakasında 37.86 TL’den 39.36 TL’ye çıkacak.

Motorin Anadolu yakasında ise 39.42 TL’den, Ankara’da 39.95 TL’den ve İzmir’de 40.16 TL’den satılacak.

ensonhaber