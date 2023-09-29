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Wanhaber / Ramazan Çetin

AK Parti Van İl Başkanlığı istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen toplantıya, kuruluşundan bugüne Van’da il ve ilçe başkanlığı yapmış isimler katılım sağladı. Toplantıya ayrıca AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu da katıldı.

Davetlilere ‘hoş geldiniz’ diyen ve gerçekleştirdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eden AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray’ın ardından milletvekilleri de kısa birer konuşma yaptı.

Toplantıya ilişkin paylaşım yapan AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu: “Van’da kuruluşundan bugüne partimize ve milletimize hizmet eden geçmiş dönem il ve ilçe başkanlarımız, yol ve dava arkadaşlarımızla bir araya gelerek istişare ve değerlendirme toplantısı yaptık.

Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” derken, Ak Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk de: “Kuruluşundan bugüne hizmet etmiş emektar AK Parti Van İl ve İlçe Başkanlarımızı bir araya getirdik. Emekleri ve davetimize icabetleri için her birine ayrı aynı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantıda değerlendirmelerde ve karşılıklı istişarelerde bulunuldu.