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WanHaber / Mehmet Salih Giyci

2020 yılının Ocak ayında AK Parti Van Edremit İlçe Başkanı olarak göreve başlayan Sezer Bayramoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada istifa ettiğini duyurdu.

Yerel seçimlerde belediye başkanı adayı olması sebebi ile istifa ettiğini söyleyen Bayramoğlu, Edremit’ti daha iyi yerlere taşımak istediğini belirtti.

Sosyal medya hesaplarından istifa ettiğini duyuran Sezer Bayramoğlu, “Saygıdeğer Hemşerilerim, bugün sizlerle, 2020 yılının Ocak ayında başladığım AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı görevimden istifa etme kararı aldığımı paylaşmak istiyorum.

Bu kararı, Edremit’e hizmet etme yolunda yeni bir adım atma niyetimle almış bulunmaktayım. Görev sürecim boyunca, AK Parti ailesinin bir parçası olarak, sizlerin güvenine layık olabilmek için teşkilatımla birlikte tüm gücümle çalıştım. Edremit’in sorunlarını dinledim, çözüm önerileri sunmaya çalıştım partimin ve ilçemin geleceğine yönelik projeler üretmeye gayret ettim” dedi.

“BELEDİYE BAŞKANI ADAYI OLMA KARARI ALDIM”

Belediye başkanı adayı olmasından dolayı istifa ettiğini vurgulayan Bayramoğlu, şu ifadeleri kullandı, “Ancak, bu süre zarfında, daha geniş kapsamlı ve etkili bir şekilde hizmet verebilmek için, nasibimizde de varsa belediye başkanı adayı olma kararı aldım.

Bu kararımda, Edremit’in gelişimi ve refahı için daha fazla katkıda bulunma arzusu etkili olmuştur. Belediye başkan adayı olduğum takdirde, bölgemizin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirerek, daha yaşanabilir bir Edremit inşa etmek için çalışacağım. Vizyonum, şeffaf yönetim anlayışıyla, katılımcılığı ve paylaşımcılığı esas alarak, tüm Edremitlilerin ihtiyaçlarına yanıt verecek projeler üretmek ve hayata geçirmektir.”

“TÜM TEŞKİLAT MENSUPLARINA TEŞEKKÜR EDERİM”

Görev yaptığı süre boyunca destek olan kişilere teşekkür eden Bayramoğlu, “Bu süreçte, AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı görevimi yürütürken bana destek olan İl Başkanımız Sayın Emre Güray’a, Belediye Başkanımız Sayın İsmail Say’a, Milletvekillerimiz sayın Burhan Kayatürk ve Sayın Kayhan Türkmenoğlu’na, önceki dönem milletvekillerimize, ilçe yönetim kurulu üyelerime, ilçe Kadın ve Gençlik Kolları başkanlarıma ve yönetimlerine, il yönetim kurulu üyelerimize, il Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarıma ve yönetimlerine, tüm teşkilat mensuplarına ve partililere teşekkür etmek istiyorum.

Sizlerle birlikte çalışmak, benim için büyük bir onur ve gurur kaynağı olmuştur. Bundan sonraki süreçte de aynı heyecan ve azimle çalışmalarıma devam edeceğim. Son olarak, bu kararımda yanımda olan eşime, aileme ve dostlarıma minnettarlığımı ayrıca ifade etmek istiyorum. Destekleriyle her zaman fedakarca yanımda olan onlara şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“ÖNERİLERİNİZE HER ZAMAN AÇIK OLACAĞIM”

İstifa ettiğini duyuran Bayramoğlu, şu ifadeleri kullandı, “Belediye başkanı adayı olma niyetimle istifa ettiğim AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı görevimden bugün itibariyle ayrılıyorum. Sizlerin de desteğiyle, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Edremit’i daha ileriye taşımak için yola çıkma niyetindeyim.

Bu süreçte, görüşlerinize ve önerilerinize her zaman açık olacağım. Siz değerli hemşerilerimin desteğiyle, yeni bir döneme adım atacağımızı biliyor ve sizleri bu heyecan dolu yolculukta yanımda görmekten mutluluk duyacağımı belirtmek istiyorum. Hepinize saygılarımı sunar, sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Teşekkür ederim.”