Siyasi Sebep: Ahmet Kaya, Kürt kökenli olması ve Kürt haklarıyla ilgili görüşleri nedeniyle Türkiye'de siyasi baskı gördüğünü ve vatandaşlığının elinden alındığını iddia ediyordu. Bu nedenle, Türkiye'de defnedilmek istememiştir.

Kişisel Tercih: Ahmet Kaya, son yıllarında Türkiye'ye dönmekten çekinmiş ve Fransa'da yaşamayı tercih etmiştir. Ölümünden sonra da vasiyeti gereği Fransa'da defnedilmesini istemiştir.

Aile Kararı: Ahmet Kaya'nın ailesi de Fransa'da defnedilmesini uygun görmüştür. Türkiye'deki siyasi ortamın ailesi için güvenli olmadığını düşünmüşler olabilir.

Ahmet Kaya'nın Türkiye'de değil Fransa'da defnedilmesinin arkasında siyasi nedenler, kişisel tercihi ve aile kararı gibi faktörler yatmaktadır.