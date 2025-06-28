Vanspor formasını iki sezon giyen Ahmet Eren, yayınladığı veda mesajıyla takımdan ayrıldı. Ahmet; “Hoşça kal Van, hoşça kal büyük Vanspor ailesi” diyerek yeni bir yolculuğa çıkma zamanı olduğunu söyledi.

Ahmet Eren, veda mesajında; “İki yıl önce büyük bir heyecanla kapısından girdiğim bu camiadan, dolu dolu iki sezonun ardından güzel anılarla ve sona eren sözleşmemle birlikte ayrılıyorum. Bugün sizlere hem büyük bir gururu hem de içimde buruk bir vedayı aynı anda paylaşmak istiyorum. Vanspor formasıyla yaşadığım bu özel iki yıl, kariyerimin en özel anılarından biri olarak kalacak. Bu yolculukta Kulüp Başkanımız Erol Temel’le birlikte ter döktüğümüz takım arkadaşlarıma, emeği geçen tüm teknik ekibe, kulüp çalışanlarına ve bizi her şartta destekleyen büyük Vanspor taraftarına yürekten teşekkür ederim.” sözlerine yer verdi.